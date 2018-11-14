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  3. 14 Kasım 2018 23:20

Kar yağınca köy yolları ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ve 22 mezra yolu kapandı.

Kar yağınca köy yolları ulaşıma kapandı
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Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy, 22 mezra yolu kapandı. İnardı ve Üçevler köylerinden merkeze doğru yola çıkan 2 minibüs ile otomobildeki 22 kişi yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle köy yolunda 3 araçta mahsur kalan 22 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda araçlarda mahsur kalan 22 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İnardı ve Üçevler köylerinden merkeze doğru yola çıkan 2 minibüs ile otomobildeki 22 kişi yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle sürdürdükleri 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalanlara ulaştı ve yolu trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle yüksek kesimlerde köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.

İhbar üzerine hemen iş makineleri ile müdahalede bulunduklarını anlatan Yentür, "3 aracın yolda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçerek yaklaşık 2 saat sonra 22 vatandaşımızı, mahsur kaldığı bölgeyi iş makineleriyle açarak kurtardı. İlimizde kar yağışı nedeniyle 22 köy, 22 mezra yolumuz kapanmış durumda." diye konuştu.

Mahsur kalanlardan Sıdık Şahin ise aniden bastıran kar nedeniyle yolda 2 saat mahsur kaldıklarını, Özel İdare ekiplerini telefonla arayıp yardım istediklerini belirtti.

AA

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