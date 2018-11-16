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Hava Kuvvetleri'nde yeni FETÖ dalgası: 188 gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri'nde yeni FETÖ dalgası: 188 gözaltı kararı
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  3. 16 Kasım 2018 12:01

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
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Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Hava Kuvvetleri'nde yeni FETÖ dalgası: 188 gözaltı kararıHava Kuvvetleri'nde yeni FETÖ dalgası: 188 gözaltı kararı

 

AA

fetö , kara kuvvetleri
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