Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada

Artvin’in Borçka ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağışların ardından sel ve heyelanlar yaşanmış, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi kemse taş köprü yıkılmıştı. Bugün, köprünün yıkılma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Artvin2in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Aksu Deresi taşmış, sel suları ilçenin simgelerinden biri olarak kabul edilen tarihi köprüyü yerle bir etmişti.

Hem araç hem de yaya geçişini sağlayan, uzun yıllardır kullanılan kemse tipi taş köprü, mimari yapısı ve kültürel değeriyle dikkat çekiyordu.

Olayın ertesi günü ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, köprünün yoğun su baskısı altında saniyeler içinde yıkıldığı görülüyor. Görüntülerde derenin taşkın halinin köprüyü sararak büyük bir gürültüyle yıktığı anlar dikkat çekiyor.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

İHA