  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada

Karadeniz bölgesini vuran çamur selinde tarihi köprünün yıkılma anı kamerada

Güncelleme:

Artvin’in Borçka ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağışların ardından sel ve heyelanlar yaşanmış, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi kemse taş köprü yıkılmıştı. Bugün, köprünün yıkılma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Artvin2in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Aksu Deresi taşmış, sel suları ilçenin simgelerinden biri olarak kabul edilen tarihi köprüyü yerle bir etmişti.

Hem araç hem de yaya geçişini sağlayan, uzun yıllardır kullanılan kemse tipi taş köprü, mimari yapısı ve kültürel değeriyle dikkat çekiyordu.

Olayın ertesi günü ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, köprünün yoğun su baskısı altında saniyeler içinde yıkıldığı görülüyor. Görüntülerde derenin taşkın halinin köprüyü sararak büyük bir gürültüyle yıktığı anlar dikkat çekiyor.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

İHA

text-ad
Etiketler Artvin borçka sel çamur seli tarihi köprü köprü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler! Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler! Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti! Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti! ''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı! ''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı! Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi; yeni başkan Sadettin Saran oldu Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi; yeni başkan Sadettin Saran oldu Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı Yine bir kayıp genç kız vakası: 16 yaşındaki Gizem'den haber alınamıyor! Yine bir kayıp genç kız vakası: 16 yaşındaki Gizem'den haber alınamıyor! Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı! Türkiye'nin 75 yaşındaki Barbie Teyzesi pespembe evine mahkum kaldı! Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı! Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı! CHP'de Özgür Özel oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi CHP'de Özgür Özel oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi
Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı! Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı! Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! Yeni haftanın hava durumu değişti: Sonbaharda yaz ve kışı birlikte yaşayacağız! Yeni haftanın hava durumu değişti: Sonbaharda yaz ve kışı birlikte yaşayacağız! Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada! Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada! Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi!'' Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi!'' Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar