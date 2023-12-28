Kartal'da denizde bulunan cesedin müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da denizde kayalıklara çarpmış vaziyette bir kadın cesedi bulundu. Polis tarafından adli tıp morguna kaldırılan cesedin, Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Müdür Yardımcısı Sezen A.'ya ait olduğu öğrenildi.

Kartal’da sahil üzerinde kayalıklara çarpmış şekilde duran bir kadın cesedi bulundu. Cenaze, polis dalgıç ekipleri tarafından çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Cesedin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezinde görevli müdür yardımcısı Sezen A.'a ait olduğu öğrenildi.

Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre sahil parkında yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri denizde duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Müdür Yardımcısı Sezen A. olduğu öğrenildi. A.’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.