  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kartal'da denizde bulunan cesedin müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı

Kartal'da denizde bulunan cesedin müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı

Kartal'da denizde bulunan cesedin müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı
Güncelleme:

İstanbul Kartal'da denizde kayalıklara çarpmış vaziyette bir kadın cesedi bulundu. Polis tarafından adli tıp morguna kaldırılan cesedin, Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Müdür Yardımcısı Sezen A.'ya ait olduğu öğrenildi.

Kartal’da sahil üzerinde kayalıklara çarpmış şekilde duran bir kadın cesedi bulundu. Cenaze, polis dalgıç ekipleri tarafından çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Cesedin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezinde görevli müdür yardımcısı Sezen A.'a ait olduğu öğrenildi.

Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre sahil parkında yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri denizde duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Müdür Yardımcısı Sezen A. olduğu öğrenildi. A.’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler KARTAL Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sezen A.
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 11 ölü, 57 yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 11 ölü, 57 yaralı var Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar geldi Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar geldi 9 dev AVM'den konkordato talebi 9 dev AVM'den konkordato talebi 2024 yılında ikinci el araç fiyatları ne olacak ? 2024 yılında ikinci el araç fiyatları ne olacak ? Merve Boluğur'a 100 milyon TL'lik çılgın teklif Merve Boluğur'a 100 milyon TL'lik çılgın teklif Sigara ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı Sigara ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı Bir müstehcen paylaşım operasyonu daha Bir müstehcen paylaşım operasyonu daha Türkiye'nin engelli şampiyonları için skandal tören Türkiye'nin engelli şampiyonları için skandal tören Erdoğan asgari ücret zammı için ''yeterli değil'' dedi Erdoğan asgari ücret zammı için ''yeterli değil'' dedi Küçük İbo son haliyle de yeni mesleğiyle de şaşırttı Küçük İbo son haliyle de yeni mesleğiyle de şaşırttı