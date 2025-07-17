Kartalkaya faciası davasında ara karar açıklandı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davada son sözleri sorulan genel müdür E.A., ''Kendimi savunacak halde değilim'' diyerek tahliyesini istemedi. Davada ara karar açıklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükselirken, duruşma 20 Eylül'e ertelendi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri H.E., E.E., C.H., E.A., E.A., Z.Y., A.D., K.Ö., C.Ö., M.S. ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdür Vekili K.C. ve İtfaiye Eri İ.A. hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk 5 gününde 32 sanığın ifadeleri tamamlanırken, hafta sonu da devam eden duruşmalarda yangında ölenlerin yakınları, mağdurlar ve tanıklar ifade verdi.

Duruşmanın 9'uncu gününde savcı, ilk celseyle ilgili taleplerini sundu. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P., Mudurnu A.Ş. yetkilisi İ.K., resepsiyon personeli Y.Ç., itfaiye eri İ.A. ve FQC Denetleme Firması sahibi A.A. için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı talep edildi. LPG tesisatı bakım görevlisi D.A.'ın 2018- 2022 yılları arasında Grand Kartal Otel'in iç ve dış LPG tesisatının projesiz olduğunu bilerek ve oradan gaz akışını kesmeden bakım faaliyetlerini devam ettirdiğini ifade eden savcı, Aydın'ı ağır kusurlu buldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı K.D.'in 2014- 2021 yılları arasında görev yaptığı süreçte oteldeki eksiklikleri bildiği halde ilgili mercilere bildirmediği gerekçesiyle ağır kusurlu olduğu da taleplerde yer aldı. Savcı talebinde ayrıca D.A. ve K.D.'in tutuklu yargılanmasını talep etti.

YANGINDA ÖLEN AŞÇININ ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşmanın 10'uncu gününde kafede aşçı olarak görev yaparken yangında yaşamını yitiren E.U.nun ablası E.U., kendisinin yangınla ilgili telefonla aranarak haber verildiğini belirterek, "Arayan kişi, 'televizyonu açarsanız durumun vahametini anlarsınız' dedi. Gördükten sonra bayıldım. Bolu'ya geldim ve kardeşimin cesedini teşhis ettim. Ben de SGK'da denetçiyim. Bu kadar basit bir iş değil bizim işimiz. Tek bir harfin açıklamasını yapıyoruz raporumuzda. Bu insanları görünce işimizi ne kadar düzgün yaptığımızı anlıyoruz" dedi. Uyanık, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

'PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULDUK'

Yangından eşi ve çocuğuyla pencereden atlayarak kurtulan G.T. ise şunları söyledi: "Ben, eşim ve oğlumla birlikte otelde kalıyorduk. Eşim, 'yangın var' diye bağırdı. O sırada, 'ne var bu kadar panik yapacak' diye pencereden bakarken yangının büyüklüğünü gördük. Koridora çıkınca dumanın içinde kaldık. Zincir yaparak dumanın içinde gitmeye çalıştık. Eşimle tekrar odaya döndük ve 'buradan çıkış yok' dedi. Sonra bir odanın kapısı açıldı ve geçtiğimiz odanın camından orada bulunanlarla birlikte pencereden atladık. Önce oğlumu attım sonrasında biz atladık. Eşim arabanın anahtarını aşağıda bulunan birine atarak, pencerenin altına getirmesini istedi. Araç hemen oradaydı ve aracın üzerine atladık. Pencerelerden çarşaf bağlayarak aşağıya inenler vardı. Alarm yoktu, çıkışı gösteren bir tabela yoktu. Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz. Suçlu olan herkesten şikayetçiyiz."

'ALLAH'TAN KORMAZ, KULDAN UTANMAZ'

Yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Y.G. ise sanıklara sert sözlerle tepki göstererek, "E.A.'ın otelden eşi ve çocuğuyla birlikte kaçtığı bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içimize baka baka yalan söylemeye utanmaz. Organize cinayet şebekesi. Biz takdiri mahkemeye ait olmak üzere burada bu olaya bulaşan aile, belediye personeli, İl Özel İdare personeli, Mudurnu enerji şirketi yetkililerinin hepsinin olası kasttan yargılanmasını talep ediyoruz. E.A.'ı kaçış görüntülerini milyonlar izledi, insan müsveddesi. Böyle bir cinayette dışarıda sanık kalırsa, yüreğimizde kan durmaz. Bu insanlar derhal tutuklansın; bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" dedi. Gültekin'in sözleri salonda alkışlandı.

"TAHLİYE İSTEMİYORUM"

Mahkeme başkanı, müştekilerin konuşmalarının ardından sanıklara tahliyeye ilişkin taleplerini sordu. Sanıklar, önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek tahliyelerini talep etti. Grand Kartal Otel Genel Müdürü ve otelin sahibi H.E.'nin damadı E.A., çok pişman olduğunu ve tahliye istemediğini söyledi. H.E. ise kendini savunacak halde olmadığını ifade ederek sonradan savunma yapacağını belirtti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında ara karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı F.Y.'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İ.A.'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P., Mudurnu A.Ş. yetkilisi İ.K., resepsiyon personeli Y.Ç. ve FQC Denetleme Firması sahibi A.A. için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

DHA