Kartalkaya faciasında savcı mütalaasını açıkladı

Güncelleme:

Kartalkaya'da oteldeki yangın faciasına ilişkin davada savcılık mütalaasını mahkemeye sundu. Otel sahibinin de aralarında bulunduğu 4 sanık, olası kastla öldürme ile suçlandı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül’de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi H.E., damadı ve otel genel müdürü E.A., Gazelle Otel Genel Müdürü A.D. ve muhasebe müdürü K.Ö. için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken, E.’ün eşi E.M. ile kızları C.H. ve E.A. hakkında ise ‘Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

