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Kasımpaşa'da çatışma anı saniye saniye kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda, motosikletli 4 kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında silahlı çatışma yaşandı.

Kasımpaşa Dereyolu Caddesi Fırın Sokak'ta 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde yürüdüğü sırada, iki motosikletteki 4 kişi yanına geldi.

Motosikletteki kişilerin bellerinden tabanca çıkardığını gören kişi, koşarak bir bina duvarının çıkıntısına sığındı. Motosiklettekiler kendilerinden kaçan kişiye ateş etmeye başlarken, saklanan kişi de tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.

Birkaç dakika süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri caddedeki bir iş yerinin giriş camına isabet ederek patlamasına neden oldu. Saldırıya uğrayan kişinin bulunduğu yerde park halindeki bir otomobile de çok sayıda kurşun isabet etti.

Çatışmanın ardından, saldırganlar motosikletleri olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi de caddeye doğru kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

 Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma esnasında saldırganların park halindeki otomobilin arkasına saklanarak  kurşun yağdırdığı bu sırada bir seyyar satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görülüyor

Etiketler Kasımpaşa tezgah çatışma
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