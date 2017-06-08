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  3. 08 Haziran 2017 21:49

Kato'daki askerlerden mesaj var

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda devam eden operasyona katılan askerlerden mesaj var.

Kato'daki askerlerden mesaj var
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’nda güvenlik kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlara katılan Mehmetçik, dinlenmek için taşlarla yaptıkları ve üstünü naylonla kapattıkları derme çatma çadırdan memleketlerine selam gönderdi.

Irak’ın sıfır noktasında bulunan ve Kuzey Irak’taki kamplardan Türkiye’ye geçiş güzergahı olarak kullanılan Kato Dağı’nda barınan teröristlerin temizlenmesi için başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi yapısı, sarp kayalıklar, uçurumlar ve rakımının yüksekliği ile bünyesinde barındırdığı yüzlerce mağarada teröristlere yaşam alanı veren Kato Dağı’na yıllarca girilmezken, bu yıl güvenlik kuvvetleri bölgedeki teröristleri tamamen temizlemek üzere ‘Girilmez’ denilen bölgeye operasyon düzenledi.

DİNLENMEK İÇİN TAŞLARDAN ÇADIR YAPTILAR

Güvenlik kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon karadan tüm hızıyla devam ederken, operasyona havadan da helikopter ve İHA’lar destek veriyor. İHA’lar tarafından tespit edilen terörist unsurlar karadan güvenlik kuvvetleri ve havadan helikopterlerle imha ediliyor. Bölgede büyük bir temizlik yapan güvenlik kuvvetleri Kato Dağı’nı temizleye temizleye ilerliyor. Kato Dağı’nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağaralar tekrar kullanılmaması için iş kullanılmaz hale getirilerek iş makineleri tarafından tamamen kullanıma kapatılıyor. Güvenlik kuvvetleri tarafından temizlenen güvenli bölgelerde operasyona katılanlar için dinlenme yerleri de yapıldı. Operasyonlardan dönen askerler dinlenmek için taşlardan bölmeler yaparak, üstünü naylonlarla kapatıp çadıra dönüştürdü. Askerler kendi imkanları ile yaptıkları çadırlardan ailelerine ve Türk milletine selam gönderdi.

“TÜM TÜRKİYE’YE SELAM OLSUN”

Operasyon dönüşü kendileri için yapılan derme çatma çadıra geçen 3 asker, çadırdan ailelerine, sevdiklerini ve tüm Türkiye’ye selam gönderdi. Askerler 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü eşliğinde çadırdan memleketlerine selam göndererek, “Bugün Kato’da başlatılan operasyonun 60’ıncı günündeyiz, yorulduk yıprandık ama Kato’yu temizleyeceğiz. Dün biraz yorulduk kendimize bugün istirahat verdik. Çay demledik birazdan içeceğiz. Gördüğünüz gibi çadırda yaşıyoruz. Çok rahatız sizler de rahat olun. Buradan sevdiklerime, aileme ve bizi destekleyen herkese selam olsun. Buradan tüm Türkiye’ye selam olsun” ifadelerini kullandı.

Askerler Kato’dan selam gönderdikten sonra kameraya el salladı.

İHA

asker , mesaj , kato dağı