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  3. 07 Ağustos 2020 20:47

Kayseri'de dikkat çeken ''koronavirüs testi'' kuyruğu

Kayseri'de yakınlarına koronavirüs teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, hastane önünde test yaptırmak için yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de dikkat çeken ''koronavirüs testi'' kuyruğu
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Kayseri'de aralarında yakınlarına Kovid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyenlerin bulunduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na geldi.

SOSYAL MESAFE KURALI İHLAL EDİLDİ
Koronavirüs testi yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi. 

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