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''Kazıklamaya'' devam ediyorlar: Fahiş fiyata 47 milyon TL ceza kesildi

''Kazıklamaya'' devam ediyorlar: Fahiş fiyata 47 milyon TL ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti veren 114 bin 567 firmada 2 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilen tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerde, 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlenmektedir. Temel amacı, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan Yönetmelik, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ile doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Diğer yandan, anılan mevzuat düzenlemelerinde, gıda fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe hizmet veren işletmeler arasında giderek artan düzeyde fiyat farklılıkları oluşması ve bu işletmelerin tarife ve fiyat listelerinin de sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle tüketiciler nezdinde oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve piyasalarda istikrarın sağlanması amaçlarıyla, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir" denildi.

'21 BİN 659 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ'

Uygulamada ortaya çıkabilecek hususları içeren bilgilendirme yazılarının sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulduğu belirtilerek, "Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler nezdinde yaygın ve yoğun denetimler yapılmaya başlanmıştır. Bahse konu mevzuat düzenlemesi kapsamında yapılan denetimlerde, öncelikle işletmelerin mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması, aykırılıkların tespitinde ise işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanması söz konusu olmuştur. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 114 bin 567 adet firma nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 21 bin 659 adet aykırılık tespit edilmiş, 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilen yaygın denetim süreci sonucunda; hizmet veren firmalar tarafından uygulamanın benimsendiği ve gerekli özenin gösterilerek uyum sağlandığı gözlemlenirken, tüketiciler açısından şeffaflığın sağlanması nedeniyle satıcıya karşı duyulan güven artmış, hem hizmet veren firmalar hem tüketicilerimiz nezdinde etkin sonuçlar alınmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğinden, tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından firmalarımızın belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA

Etiketler ticaret bakanlığı fiyat denetimleri fahiş fiyat
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