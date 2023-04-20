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Kılıçdaroğlu hakkında skandal paylaşım!

Kılıçdaroğlu hakkında skandal paylaşım!
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren skandal bir paylaşıma imzasını attı.

AK Parti iktidarına yakın Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, sosyal medya  üzerinden yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Karagül, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "Türk-Kürt" ve "Sünni-Alevi" olarak iç savaş çağrısı yaptığını öne sürmekten çekinmedi. Karagül, "Bu adamı durdurun. Artık bu işin seçimle, siyasetle alakası yok" diye yazdı. 

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren skandal bir paylaşıma imzasını attı.

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu ibrahim karagül skandal hedef gösterdi
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