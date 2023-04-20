Kılıçdaroğlu hakkında skandal paylaşım!
AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren skandal bir paylaşıma imzasını attı.
AK Parti iktidarına yakın Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Karagül, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "Türk-Kürt" ve "Sünni-Alevi" olarak iç savaş çağrısı yaptığını öne sürmekten çekinmedi. Karagül, "Bu adamı durdurun. Artık bu işin seçimle, siyasetle alakası yok" diye yazdı.
Türkiye!— İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) April 19, 2023
Kılıçdaroğlu bizi;
Türk-Kürt, Sünni-Alevi
olarak iç savaşa çağırıyor.
"Azınlık İktidarı" kurmayı planlıyor.
Türkiye'yi "Suriyeleştirmeye" çalışıyor.
Bu adamı durdurun.
Artık bu işin seçimle, siyasetle alakası yok.
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