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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir kez daha görüşecek

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir kez daha görüşecek
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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir kez daha görüşeceğini ifade etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gelecek hafta bir kez daha görüşeceklerini yazdı.

Saymaz, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler aktardı.

Görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü belirten Saymaz, havanın olumlu olduğunu aktardı.

"İddiaya göre İmamoğlu, değişime ilişkin önerilerini tekrarladı" diyen Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun “Çalışma yapın, getirin” dediğini aktardı.

Saymaz yazısında, "İmamoğlu çalışmasını tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta bir daha görüşecekler" bilgisini paylaştı.

 

İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki yazısının tamamı için...

Etiketler kemal kılıçdaroğlu ismail saymaz chp görüşme İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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