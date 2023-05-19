Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesi sonrası ilk açıklama

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ve ATA İttifakı üyesi partilerin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na destek verip vermeyeceği merak edilirken, soruları yanıt ararken, Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi'nde biraraya geldi.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı ardından görüşmeye geçildi.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşme sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Lütfedip kabul ettiler, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Aynı zamanda ben sayın genel başkana Millet İttifakı liderlerinin görüşlerini, ortak mutabakat metnindeki düşüncemizi ilettim. Bazı sorular da sordu genel başkan. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede genel başkan arkadaşları ile görüşecek” dedi.

Ümit Özdağ ise, “Biz de genel başkana ve heyete teşekkür ediyoruz. Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık. Biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sinan Oğan ile de sonrasında tekrar değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içinde Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.