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Kılıçdaroğlu'ndan memur-emekli zammına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan memur-emekli zammına sert tepki
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından memur ve emekli maaşlarına verilen zamma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekliye ek zam verileceğini duyurarak, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Zammın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" dedi. 

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zamlara ilişkin açıklamasına yer verildi. Erdoğan'ın enflasyonun tek haneli rakama düşmesine ilişkin farklı konuşmalarından bölümlerin de paylaşıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısı önünde yaptığı açıklamaya da yer verildi. 

Etiketler kılıçdaroğlu tepki zam
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