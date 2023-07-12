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Kılıçdaroğlu'ndan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 69 yaşında hayata gözlerini yuman rock müziğin efsane ismi Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, dün son yolculuğuna uğurlandı.  Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Uğur'un cenazesi, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı. Uğur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu bir heyetle, bugün Uğur’un İstanbul Beykoz’da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Uğur'un eşi Aysun Aslan ve çocuğu Alişan Uğur'a taziyelerini iletti.

Etiketler taziye ziyaret kılıçdaroğlu
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