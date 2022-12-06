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Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya 5 kuruşluk dava

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya 5 kuruşluk dava
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında ‘Şerefsiz’ ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında avukatı aracılığıyla 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!” ifadelerini kullandı.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu dava mahkeme 5 kuruş süleyman soylu
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