Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya 5 kuruşluk dava
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında ‘Şerefsiz’ ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında avukatı aracılığıyla 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!” ifadelerini kullandı.
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