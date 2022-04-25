Kılıçdaroğlu'nun ziyareti ile ilgili EDAŞ'tan açıklama: Elektrik gerçekten kesik miydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesik olduğu için ziyaret ettiği aileyle ilgili dağıtım şirketi Başkent EDAŞ’tan bir açıklama yapıldı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.



Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."