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Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü

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İstanbul Esenyurt'ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında ''halay başı olma'' nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi. Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi. Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı. Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan “halay başı” kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

Etiketler esenyurt halay başı kına gecesi
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