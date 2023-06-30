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Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nda 2 günde 204 kişi yaralandı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nda 2 günde 204 kişi yaralandı
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Kırıkkale’de bayramın birinci ve ikinci gününde kurban keserken yaralanan 204 kişi hastaneye başvurdu.

Kırıkkale’de bayramın birinci ve ikinci gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 204 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Etiketler Kırıkkale kurban bayramı 2 günde 204 kişi
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