  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı
Güncelleme:

Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri, mahkeme tarafından tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen denetimlerde, 13-19 Ağustos tarihleri arasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda da 695 sentetik ecza maddesi, 115 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 2,56 gram esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler yakalama uyuşturucu Kırıkkale uyuşturuc operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu ''Doktor balık'' iş başında: Tatilcilerin ayaklarındaki yaraları iyileştiriyorlar ''Doktor balık'' iş başında: Tatilcilerin ayaklarındaki yaraları iyileştiriyorlar Uyku Keki zehir çıktı: Bakanlığa şikayet yağdı, firmaya ulaşılamıyor Uyku Keki zehir çıktı: Bakanlığa şikayet yağdı, firmaya ulaşılamıyor Ulu orta iç çamaşırını çıkaran fenomenden tepki çeken hareket Ulu orta iç çamaşırını çıkaran fenomenden tepki çeken hareket
TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de ''Oropouche'' alarmı, Avrupa'da görüldü Maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de ''Oropouche'' alarmı, Avrupa'da görüldü Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Cinsel istismarcısını öldüren kadına 11 yıl hapis cezası Cinsel istismarcısını öldüren kadına 11 yıl hapis cezası Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı