Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi! 15 kişi yaralandı
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Kırşehir'de meydana gelen bir kaza sonucunda yolcu otobüsü şarampole devrildi ve 15 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK .... plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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