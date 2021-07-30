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Kızılay'dan tepki çeken yardım SMS'i

Kızılay'dan tepki çeken yardım SMS'i

Türkiye'nin ciğerlerinden alevler yükselirken Kızılay tarafından gönderilen SMS'lerde vatandaşlardan 10'ar TL destek istendi.

Türkiye ormanlarının yanmasına kahrolurken Kızılay'dan cep telefonlarına yollanan bir SMS tartışma yarattı.

Kızılay tarafından gönderilen mesajda, vatandaşlardan 10 TL istenerek, sahada bulunduğu ifade edilen Kızılay ekiplerine destek olunması istendi.

Kızılay tarafından yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Canımız ormanlarımız yanıyor! Kızılay tüm imkanlarıyla sahada. YANGIN yaz 2868'e gönder, 10 TL destek ol. Ateşi birlikte söndürelim."

Etiketler kızılay yardım sms yardım sms'i 10 tl
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