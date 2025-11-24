  1. Anasayfa
  Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti!

Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti!

Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti!
Güncelleme:

TBMM Başkanlığı, Terörsüz Türkiye komisyonu heyetinin İmralı'yı ziyaret ettiğini duyurdu.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmıştı. CHP ile Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini duyurmuştu.

HEYET İMRALI'YA GİTTİ

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti, bugün İmralı'ya gitti. 

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

 

