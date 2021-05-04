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Köpeğini gezdiren kadını ayı yedi!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşanan inanılmaz olaya köpeğini gezdiren kadını bir ayının yediği iddia edildi.

BBC'de yer alan habere göre ABD'nin Colorado eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. İki köpeğini gezdirmek için yürüyüşe çıkan bir kadının ayı saldırısına uğradığı ve ayı tarafından yendiği düşünülüyor.

Kimliği açıklanmayan 39 yaşındaki kadının cesedinin cuma günü bulunduğu açıklandı.

Colorado Park ve Vahşi Hayat yetkilileri kadının cesedinin bulunduğu yerde görülen bir anne ve yavrularının ilaçla uyutularak öldürüldüğünü ve sindirim sistemlerinde insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı.

Colorada eyaletinde ölümcül ayı saldırılarının normal koşullarda son derece nadir yaşandığı bildiriliyor.

Ayı saldırısında öldüğü düşünülen kadının erkek arkadaşı iki köpeklerinin evin önünde olduğunu görüp kız arkadaşını göremeyince şüphelendi. Daha sonra kız arkadaşının cesedini yolun kenarında bulan adam acil servisi ve yetkilileri bölgeye çağırdı.

Gelen ekipler çevrede dolaşan bir anne ayı ve iki yavrusunu gördü. İnceleme yapmak üzere uyutulan ayıların midelerinde ve sindirim sistemlerinde insan kalıntıları bulundu.

Bölgede görev yapan yetkili Cory Chick "Saldırının nasıl gerçekleştiğini araştırıyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden kurbanın ailesine ve sevdiklerine sabır ve baş sağlığı dilerim." açıklamasını yaptı.

Kadının ölüm sebebinin belli olacağı otopsinin pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı. 

Etiketler abd colorado ayı saldırısı
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