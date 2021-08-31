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Korku dolu anlar: Havai fişekler davetlilerin arasında patladı

Korku dolu anlar: Havai fişekler davetlilerin arasında patladı

Sultangazi'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde meydana geldi.

Düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.

Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı.

Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Etiketler havai fişek gösteri
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