Korkunç kaza: Mardin'de kara kış 4 can aldı

Mardin'de, 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Mardin'de meydana kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza yerinde yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

YARIN DÜĞÜNÜ VARDI

Öte yandan hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha B.'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. B.'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi. Kazada ölenlerden birinin de Zeliha B.'un kuzeni Leyla B. olduğu belirlendi.

Zeliha ve Leyla B. için Nuri Saruhan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.