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  3. 19 Şubat 2018 23:14

Korkunç ölüm ! Eşinin makatına...

Kocaeli'de bir adam, eşinin kabız rahatsızlığı nedeniyle makatına hortum sokup su verdi.

Korkunç ölüm ! Eşinin makatına...
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, E.Y. (85) iddiaya göre, kabız olan eşi H.Y.'nin (78) rahatsızlığını gidermek için makatına hortum sokup su verdi. Tazyikli su ile bağırsakları hasar gören kadın, hastanede hayatını kaybetti.
 
Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.'nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi. Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.

DHA

kabız , makat , su ,
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