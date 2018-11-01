Korkunç şüphe: 1 kişi öldü, 3 kişi hastanede

Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde zehirlenerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Olayda zehirlenen diğer 3 kişinin tedavileri sürerken yakınları, yemeklerine zehir atılmış olabileceğini iddia etti.

Samsun’un Canik ilçesinden kendi memleketleri olan Ordu’nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi Doruk mevkisindeki evlerine gelen Varlı ailesi hafta sonu fındık bahçesinde çalıştı. İki gün önce de ev yanında bulunan fındık bahçesinde çalışan aile, öğle vakti eve gelip yemek yemeye başladıkları sırada Şinasi Varlı (16) rahatsızlandı. Tedirgin olan aile hemen 112'ye haber verdi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi edilirken, Şinasi Varlı hastaneye varmadan hayatını kaybetti.

"KARŞI TARAFTAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Bugün cenazesi olan Varlı ailesinin yakınlarından Aydın Varlı, "Bu aile gariban bir aile. Geçen yıl Ağustos ayında burada bir cinayet oldu. Faili olarak dayımı gösterdiler. Yani Şinasi’nin babasını. Ortada hiçbir delil yok ancak mahkeme devam ediyor, kesinlik kazanmadı. Karşı taraftan şüpheleniyoruz. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz. Burada bu ilk değil. Bu aileye çok işkence yapıldı ancak sonuç alamadılar" dedi.

"YEMEKLERİNE KATILAN ÇOK ETKİLİ BİR ZEHİR"

Varlı ailesinin yakınlarından Gülbahar Günaydın ise olayın kesinlikle yemeklerine katılan çok etkili bir zehirden kaynaklandığını ileri sürerek, "Bu aileyi yok etmeye çalıştılar ama olmadı. Biz bir an önce devlet yetkililerinin bu olaya el atmasını ve derinden araştırılmasını istiyoruz. Şu anda Samsun'da hastanede yatan üç kişi daha var. Onların durumu da ağır" diye konuştu.

"SORUMLULARI BULUNSUN”

Ağabeyi Recep Varlı, "Burada herkes suçlu. Bu olayların buralara gelmemesi gerekiyordu. Bir an önce araştırma yapılıp gereken yapılsın. Kardeşim burada gencecik yaşında hayata gözlerini yumdu. Bunun sorumluları bulunsun" ifadelerini kullandı.

Baba Muhammet Varlı ise özel izinle cezaevinden çıkıp oğlunun cenazesine katıldı. Şinasi Varlı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Olayda zehirlenen anne Şehri Varlı (52), kardeşi Şakir Şen (62) ve akrabaları Mesut Çamaoğlu'nun (28) tedavileri sürüyor.