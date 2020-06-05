Korkutan iddia! ''Buzulların erimesiyle uyuyan canlılar uyanacak''

Küresel ısınma nedeniyle Sibirya’da buzulların hızla eridiğini ifade eden Sürmeli, eriyen buzullarla birlikte on binlerce yıldır donuk toprakların altında yatan virüs, bakteri ve mikropların ortaya çıkacağı uyarısında bulundu. Sürmeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sibirya normalinin 30 derece üzerini gördü, Rusya’nın kuzeyindeki donuk topraklar. 2090 yılında çözünmeye başlaması beklenen bu topraklar şimdiden çözünmeye başladı. 2030-35’lerde iyice çözünmesi bekleniyor.

Sibirya'nın bir kısmı Washington’dan daha sıcak günler geçiriyor ve sıcaklıklar ortalamanın bazı bölgelerde 20, bazı bölgelerde 30 derece üzerinde seyretti.