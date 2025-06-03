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  5. Samet Akaydin'dan olay olacak açıklama: ''Bana artık can güvenliğin yok dediler!''

Samet Akaydin'dan olay olacak açıklama: ''Bana artık can güvenliğin yok dediler''

Samet Akaydin'dan olay olacak açıklama: ''Bana artık can güvenliğin yok dediler''
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Milli yıldız Samet Akaydin, Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giydiği dönemde yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle takımdan ayrıldığını belirterek yaşadığı o süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin'dan hem Fenerbahçe hem de Panathinaikos forması giydiği dönemle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kısa bir süre önce ''Ben Fenerbahçe’de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Maçlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyku uyudum hatırlamıyorum. Rizespor’a imza attıktan sonra rahat uyuduğumu hatırlıyorum şimdi'' ifadeleriyle dikkat çeken Samet Akaydin Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Panathinaikos döneminde yaşadığı skandalı paylaşan Samet, Fenerbahçe yıllarına da değindi.

"Fenerbahçe'de hatalarım oldu evet..."

"İnsanlar 'Fenerbahçe'ye gittiğin için pişman mısın?' diye soruyor. Pişman değilim aslında. Ben Fenerbahçe'yi isteyerek, severek gittim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Benim o kadar şey yaşamama rağmen, Fenerbahçe'ye karşı böyle bir kin, nefret beslemiyorum. Benim öyle bir yapım yok zaten. iyi ki de Fenerbahçe'ye gitmişim, Fenerbahçe'de futbol oynamışım. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum.

Fenerbahçe'de hatalarım oldu evet ama herkesin hataları oluyor. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da izledim maçlarını. Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe'de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum. Gerçek Fenerbahçe taraftarları yolda gördüğü zaman bana hep destek oldu. Ama gerçek Fenerbahçe taraftarlarından bahsediyorum. Bu troll hesaplardan, 6-7 yaşındaki çocukların açtığı hesaplardan bahsetmiyorum yani. Ben sosyal medyanın gerçeklik payının olmadığını düşünüyorum zaten."

"19 Mayıs'ta Atatürk'ü paylaştım diye ölüm tehditleri aldım"

"Panathinaikos'ta forma giyerken 19 Mayıs, Atatürk paylaşımı yaptığım için ilk 11'den çıkartıldım. Sonrasında benimle görüşmek istediler ve o günün Yunanistan için yas günü olduğunu söyleyerek paylaşımı kaldırmamı rica ettiler. Kaldırmayacağımı söyledim. Ertesi gün stada gittiğimde kadroda olmadığımı gördüm. Bana tepki olacağını, sahaya çıkarsam beni koruyamacaklarını söylediler. İnanılmaz sinirlendim ve Panathinaikos'tan ayrılmaya karar verdim."

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Etiketler samet akaydın Fenerbahçe Panathinaikos mustafa kemal atatürk samet akaydın
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