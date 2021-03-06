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Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Türkiye koronavirüs salgını döneminde "kademeli normalleşme" adımlarını atarken, 24 saatlik koronavirüs verilerinde korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. İşte son 24 saatin koronavirüs rakamları.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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Etiketler koronavirüs son 24 saat vaka ölüm vaka sayıları ölüm sayıları
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