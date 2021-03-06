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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa denk gelen illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı. 

Etiketler vaka iller vaka sayısı illere göre vaka sayısı
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