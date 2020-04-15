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  3. 15 Nisan 2020 20:02

Koronavirüsten can kaybı 1.518'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 115 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1518'e yükseldi.

Koronavirüsten can kaybı 1.518'e yükseldi
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 115 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde" dedi.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

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