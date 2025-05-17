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Köy meydanında kanlı infaz: Genç çift katledildi

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Kastamonu'nda Taşköprü ilçesinin Donalar köyünde 61 yaşındaki bir kişi traktörle tarladan dönen biri 31 diğer 33 yaşındaki evli çifti köyün girişinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. S.A. ve K.A. çifti, traktörle tarladan dönerken köyün girişinde N.A. ile karşılaştı. N.A., torunu ile daha önce ilişki yaşadığını iddia ettiği S.A. ve yanındaki eşi K.A.'a, tabanca ile ateş etti. Genç çifti, olay yerinde hayatını kaybetti, N.A. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cesetleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA)

DHA

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Etiketler infaz köy köy meydanı kastamonu Taşköprü donalar
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