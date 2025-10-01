Kredi kartı ve pos cihaz sahipleri dikkat... Kredi kartı faizleri ve komisyonları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında bugün ( 1 Ekim ) itibariyle indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirime gitti.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve kredi mevduat hesabı (KMH) faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi.

POS komisyonları da değişti

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırılmıştı.

Buna göre kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürülmüştü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlenmişti.

Banka kartları için belirlenen oranların ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacağı ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Yeni faiz oranları bugünden itibaren ( 1 Ekim 2025 ) yürürlüğe girdi.