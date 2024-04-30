Kripto para piyasası yine kan gölü

Kripto para piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bitcoin 62 bin doların altına gerilerken, Ethereum ise 3 bin dolar bandına yerleşti.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Yarın açıklanacak Fed kararı öncesi riskli varlıklarda sert satışlar görüldü.

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 60 bin 700 dolara kadar geriledi.

En büyük ikinci varlık olan Ethereum ise yüzde 6'dan fazla değer kaybı ile 3 bin doların altını test etti.

Bitcoin saat 16.25 itibarıyla 61 bin 125 dolar civarında işlem gördü. Ethereum ise aynı dakikalarda 3 bin doların biraz üzerinde alıcı buldu.

Analistler, Fed'in ertelenen faiz indirimi beklentilerinin piyasalarda satışı tetiklediğini belirtti.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Son gelen ekonomik verilerin ardından Fed'den faiz beklentileri ertelendi. Piyasalarda faiz politikası için farklı ihtimaller konuşulmaya başlandı.

Yıl başında Fed'in ilk faiz indirimine yüzde 85 ihtimal ile martta gideceği tahmin ediliyordu. Bu dönemde yıl içerisinde 6 veya 8 faiz indirimi üzerinde duruluyordu Daha sonra piyasalar haziran ayında indirime odaklanmıştı.

Son veriler sonrası faiz indirimi beklentileri eylül ayına ötelendi. Bu yıl faiz indirimi yapılmaması ve faiz artışı ihtimali de konuşulanlar arasında yer aldı.