  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı

Kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı

Kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
Güncelleme:

SGK, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yıkıma neden olduğu illerdeki “kronik hasta raporları” biten yurttaşların rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), deprem bölgelerindeki “kronik hasta raporları” biten yurttaşların rapor sürelerine ilişkin düzenleme yaptı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, SGK'nin kronik hastalığı olan depremzedelerin rapor sürelerini, 1 Ocak'ta bitmişse 30 Haziran'a kadar uzattığını bildirdi.

 Saydan, şunları kaydetti:

“Bu konuyla ilgili MEDULA sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıyor ve hastalar ilaç almaya devam edebilecek. Aynı zamanda ikameti deprem bölgesinde olmayıp da orada 3 ay bulunan ve eczanelerden ilaç almış kronik hastalar da ilaçlarını bir sefere mahsus reçetesiz alabilecek. En kısa zamanda da MEDULA sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımız hiç olmazsa hastalığını, ilacını nasıl temin edeceğini düşünmeyecek.”

Etiketler sgk kronik hastalar hasta raporları raporlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yer: Gaziantep... Deprem köyü ikiye böldü
''Asrın felaketi'' için 13 maddelik ''asrın tasarruf tedbirleri'' önerisi
Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin yeni karar
Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolarlık bağış
Meteoroloji'den 16 kente yoğun kar yağışı uyarı
212'nci saatteki mucizenin adı; 77 yaşındaki Fatma Güngör
Kabus anının yeni görüntüleri... Binaların peş peşe yıkıldığı anlar ortaya çıktı
Fay hattında inceleme yapan Prof. Dr. Akyüz: ''Belki o sabah 3 deprem oldu''
Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı