Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan şahıslar tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren Berke Can Ç. ve Mert Atakan D. , çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Z

Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde içki içen 1 kişi, Kur'an-I Kerim'i yırtıp ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Alkolün verdiği sarhoşlukla olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade eden şüpheliler, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini ifade etti.

Berke Can Ç. ve Mert Atakan D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.