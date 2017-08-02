Kurmaylık yolu FETÖ’ye kapandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) karargâh subayı ve komutan yetiştiren kurmaylık sınıfı yeniden düzenlendi. FETÖ’nün kurumu ele geçirmek için üzerinde uzun süre çalıştığı, çalınan soruları kendi yandaşlarına verdiğinin ortaya çıkmasının ardından sistem baştan aşağı yenilendi. Yenilenen sistemde kurmaylık başvurusu yapabilecek subay sayısı olabildiğince artırıldı. Buna göre TSK’de görevli üsteğmen ile 95’li albayların arasında kalan tüm rütbelerdeki subaylar bu haktan yararlanabilecek.



Daha önce kurmaylık için teğmenlerin Kara, Hava ve Deniz Harp Akademisi’nin sınavlarına girmek ve başarılı olması gerekiyordu. TSK’da general olabilmek için şart olarak bilinen kurmaylık, artık daha da uygun şartlara indirgenecek. Artık teğmenden albaya kadar tüm rütbeler kurmaylık sınavına girebilecek. Böylece hem FETÖ’nün önü kesilecek hem de daha önce FETÖ mağduru olan subayların önü açılacak.

Kurmaylık sınavlarında sadece başarıya değil, komutanların geçmişine ve bağlantılarına da bakılacak. FETÖ mağduru olanlara öncelik verilecek. Daha önce uygulanan başarılı sicilli subaylara yapılan davet sistemi ortadan kalkacak, her subay kurmaylık için başvurabilecek. Böylece fırsat eşitliği de sağlanmış olacak. Kurmaylık sınavına hangi rütbelerdeki subayların gireceği ise her yıl Millî Savunma Bakanlığı tarafında belirlenebilecek. Bu ise bazı şüpheli subaylarla ilgili işlemler için tedbir amaçlı yapılacak.



HAYATLARI MERCEK ALTINDA



Darbe girişiminin ardından getirilen yeni sistemde ayrıca kurmay adayları kapsamlı bir soruşturmadan geçirilecek. Tüm geçmiş hayatı mercek altına alınacak kurmayların tüm ilişkileri sorgulanacak. Araştırmalarda şüpheli durumlar olması dahi kurmay adayının mülakatlarda elenmesine neden olacak. Hem askeri hem de sivil istihbarat unsurlarının toplandığı bilgiler masaya yatırılacak, buna göre karar verilecek. Kurmaylık seçiminde daha önceki sistemin tersine karar vericiler Millî Savunma Üniversitesi personeli olacak. Kurmay adaylarının askeri dosyaları ayrıntılarıyla incelenecek. Kurmay adaylarının sicili ayrıca istihbarat kurumlarınca da incelenecek. Yapılacak titiz çalışmayla ordunun yönetici kadrolarına FETÖ ve diğer illegal unsurların sızmasının kesinlikle izin verilmemesi hedefleniyor.

