Leman soruşturmasında istenen cezalar belli oldu



Leman dergisinde yayımlanan karikatürde dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. 6 şüphleli hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında karikatürün çizeri D.P., derginin sorumlu yazı işleri müdürleri Z.A. ve A.Ö., müessese müdürü A.Y. ve grafiker C.O. tutuklanırken, Genel Yayın Yönetmeni M.T.A. ise yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Konuyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından, iddianame hazırlandı. Suça konu karikatürün içeriğinin tarif edildiği iddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

Şüphelilerin ifadeleri ve delillere yer verilen iddianamede, daha sonra olayın hukuki boyutundan bahsedildi. Somut olay değerlendirildiğinde soruşturma konusu karikatürde yer alan İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edildiği karikatürün halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğuna kanaat getirildi. Çeşitli ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu ve bunun ardından tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı vurgulandı.

İddianamede şüpheliler A.Y., A.Ö., C.O., Z.A. ve M.T.A. hakkında 'Basın yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Karikatürün çizeri D.P.'ın ise aynı suçu zincirleme şekilde işlediğine dikkat çekilerek 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. 

DHA

