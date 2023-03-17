LGS'de merak edilen sorulara yanıt geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran'da yapılacak LGS sınavıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasının ardından, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Bakanlık, söz konusu açıklamalardan sonra LGS kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruların yanıtlandığı "LGS Sıkça Sorulan Sorular" adlı dokümanı yayımladı. Dokümana göre, sınava girecek adayların sınav ile ilgili soruları detaylı bir şekilde yanıtlanırken yanıtı verilen soruların sayısı 40'ı buldu.

Yanıtlar arasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen öğrenciler ve bölgeler için sorular da yer aldı. Dokümanda, deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen illerde kayıtlı öğrencilerin başvurularını nasıl yapacakları detaylıca anlatıldı.

Ders ve soru dağılımından hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, sınava ilişkin en başından en sonuna kadar adayların ayrıntılı olarak bilgilendirildiği "LGS Sıkça Sorulan Sorular"da şu önemli başlıktaki soruların yanıtlarına yer verildi:

- Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

- Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

- Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçilik, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl girecekler?

- Merkezî Sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

- Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

- Görme/İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek, ne yapmalıyım?



Sınav ne zaman yapılacaktır?

Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler hariç, diğer tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsizdir.

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini; (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.