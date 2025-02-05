Lübnan-İsrail sınırında ölen 3 Türk vatandaşı için soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşı için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 vatandaşımızın öldürülmesiyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup, nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenmiştir" denildi.

DHA