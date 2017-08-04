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  3. 04 Ağustos 2017 08:04

Lüks otomobil devine milyonluk dava ! Boğazı kesilmişti...

İzmir'de lüks otomobiliyle kaza yapınca hava yastığından çıkan parçanın boğazını gelmesi sonucu ağır yaralanan iş adamının ailesi, dava açmaya hazırlanıyor.

Lüks otomobil devine milyonluk dava ! Boğazı kesilmişti...
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde kullandığı lüks marka otomobiliyle yaptığı kaza sonucu hava yastığından fırlayan 13 santimetrelik cisimle boğazından yaralanan işadamı Abdullah Tarakçı'nın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun tedavisi devam ediyor. Tarakçı'nın kaza geçirdiği geçtiğimiz aydan bu yana 8 ameliyat olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Tarakçı'nın ailesi, lüks otomobil firmasına milyonluk dava açmaya hazırlanıyor.

13 SANTİMLİK PARÇA ÇIKTI

Sakaryalı işadamı Abdullah Tarakçı, geçtiğimiz Temmuz ayında 2015 model Porsche marka lüks aracıyla kaza yapmıştı. Kaza sonrası açılan hava yastığı, Tarakçı'nın boğazını kesmişti. Normal şartlarda güvenlik önlemi olarak kullanılan hava yastığının içinden, kaza anında 13 santimetrelik parça fırladığı ve Tarakçı'nın boğazını kestiği kaydedilmişti. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Tarakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre Tarakçı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu, kaza sonucu fırlayan cismin boğazını parçalayıp yutak borusuna kadar zarar verdiği ve çeneyi parçaladığı öğrenildi. Tarakçı'nın çenesinin toparlanmaya çalışıldığı, diğer yandan makine desteğiyle yaşama tutundurulduğu belirtildi.

AİLESİNDEN MİLYONLUK DAVA

Tarakçı'nın ailesinin, kaza sonrası işadamının hayatını karartan hava yastığıyla ilgili ünlü otomobil firmasına milyonluk dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Lüks otomobil firmasından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Asır

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