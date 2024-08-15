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Maça çıkmayan 1. Lig ekibinin cezası belli oldu

Maça çıkmayan 1. Lig ekibinin cezası belli oldu
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Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Pendikspor karşılaşmasına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un cezası belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor – Pendikspor karşılaşması ev sahibi ekibin maça çıkmamasıyla birlikte iptal edilmişti.

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor’un aldığı cezayı açıkladı.

3 PUAN SİLME CEZASI ALDILAR

PFDK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Etiketler 1. lig ekibi maç ceza
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