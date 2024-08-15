Maça çıkmayan 1. Lig ekibinin cezası belli oldu
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Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Pendikspor karşılaşmasına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un cezası belli oldu.
Geçtiğimiz hafta Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor – Pendikspor karşılaşması ev sahibi ekibin maça çıkmamasıyla birlikte iptal edilmişti.
TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor’un aldığı cezayı açıkladı.
3 PUAN SİLME CEZASI ALDILAR
PFDK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.
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