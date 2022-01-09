Madenciye tekme atan Yusuf Yerkel'e yeni görev

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası eylem yapan maden işçisini yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel'in yeni görevi belli oldu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciası sonrası eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni bir görev verildi.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olan Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’na "Ticaret Ataşesi" olarak atandı. Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre; Yerkel maaşını Euro ile alacak, ev kirası ve masrafları devlet tarafından karşılanacak. Yerkel’in atanmasının gerçekleştiği, önümüzdeki haftalarda gelip görevine başlayacağı belirtiliyor.

TEKME ATMIŞTI

13 Mayıs 2014'teki maden faciasından sonra Başbakan Erdoğan bölgeye gittiğinde protestocu Erdal Kocabıyık koruma araçlarından birine tekme atmıştı. Bu hareket üzerine özel harekat polisleri Kocabıyık’ı yere yatırmış; o sırada arabasına binmek üzere olan Yerkel, yanına geldiği protestocuyu birkaç kez tekmelemişti.

Yerkel, olayın hemen ardından "ayağı incindiği" gerekçesiyle "iş göremez" raporu almıştı.

Sözcü