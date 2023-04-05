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Mahkeme karar verdi: THK genel kurula gidiyor

Mahkeme karar verdi: THK genel kurula gidiyor
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Türk Hava Kurumu'nda, atanan kayyumun mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından bir mahkeme kararı daha verildi.

Türk Hava Kurumu'nda usulsüzlük iddiaları ve yüksek oranda borçlanma yüzünden Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2019 yılında kayyum atanmıştı. Aynı mahkeme 16 Mart 2023 tarihinde aldığı ek kararla kayyum heyetini görevden aldı. Kararı alan hakimin bir gün sonra emekli olduğu iddia edildi. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Mart 2023 tarihinde alınan ikinci ek kararla kuruma Çağrı Heyeti atanarak kurum genel müdürlüğü ve bağlı tüm şubelerinin genel kurula gitmesi kararlaştırıldı. Atanan çağrı heyeti 27 Mart tarihinde aldığı kararla 385 şubesine 03.03. 2023-10.07.2023 tarihleri genel kurullarını yapma çağrısında bulundu.

Bu gelişme kayyumdan önce iddiaların odağı olan eski yönetimin lehinde bir karar olarak değerlendirildi.

Etiketler thk mahkeme karar genel kurul
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