  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'ın çılgın projesini mahkeme kararı da durduramadı

Mahkeme kararına rağmen Kanal İstanbul projesinde inşaat devam ediyor

Güncelleme:

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişiklikleri mahkeme kararıyla iptal edilse de Sazlıdere Köprüsü’ndeki inşaat hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin rezerv alan ilanını ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğini hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Mahkeme, bu kararların bilimsel ve teknik dayanaklardan yoksun olduğunu tespit etmişti.

Rezerv yapı alanı ilanının bilimsel ve teknik analiz yapılmadan alındığını belirten mahkeme, bu alanların İstanbul’un orman, tarım ve su havzalarını içerdiğine dikkat çekmişti. Ayrıca, rezerv alan ilanının kentsel dönüşüm amacını aşarak doğal alanları tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğu ifade edilmişti.

Rezerv alan ilanına bağlı olarak hazırlanan çevre düzeni planı da şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Planlama sürecinde kurum görüşlerinin eksik olduğu ve altyapı raporlarının yetersiz olduğu belirtilmişti.

Ancak bu karara rağmen Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselerek yolun geçeceği seviyeyi aşarak yaklaşık 90 metreye ulaştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün son durumu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul için 'çılgın proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul’daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar tekrar hız kazandı. Köprünün yolu geçecek seviyenin üzerine çıktı. Yaklaşık 90 metre üzerinde çıkan köprünün her iki ayağında hummalı çalışma havadan çekilen görüntüleri yansıdı.

Köprünün her iki yakadaki onlarca vinç aynı anda çalışıyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

 

İHA

Etiketler kanal istanbul köprü çılgın proje mahkeme kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
15 yıldır günde 5 ekmek karşılığı çalışan kadından yeni işverenine soğuk duş 15 yıldır günde 5 ekmek karşılığı çalışan kadından yeni işverenine soğuk duş Abdullah Gül geri döndü: ''Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet'' Abdullah Gül geri döndü: ''Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet'' Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var! Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var! Mobinge uğradığını iddia etmişti... Genç Cumhuriyet savcısı adayı ölü bulundu Mobinge uğradığını iddia etmişti... Genç Cumhuriyet savcısı adayı ölü bulundu Türkiye'nin 625 yıllık Osmanlı hatırasının son hali görüntülendi Türkiye'nin 625 yıllık Osmanlı hatırasının son hali görüntülendi Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katiline bir ''teşekkür etmediği'' kaldı Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katiline bir ''teşekkür etmediği'' kaldı İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı 2024 yılının en çok satan 10 kitabı belli oldu 2024 yılının en çok satan 10 kitabı belli oldu Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak! Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak!
Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar! Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar! Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı çok fena ''ti''ye aldı Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı çok fena ''ti''ye aldı Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi Galatasaray'da ne yönetim ne de taraftar bunu beklemiyordu! Galatasaray'da ne yönetim ne de taraftar bunu beklemiyordu! Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar! Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar! Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...'' Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...'' Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!