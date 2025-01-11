Mahkeme kararına rağmen Kanal İstanbul projesinde inşaat devam ediyor

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişiklikleri mahkeme kararıyla iptal edilse de Sazlıdere Köprüsü’ndeki inşaat hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin rezerv alan ilanını ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğini hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Mahkeme, bu kararların bilimsel ve teknik dayanaklardan yoksun olduğunu tespit etmişti.

Rezerv yapı alanı ilanının bilimsel ve teknik analiz yapılmadan alındığını belirten mahkeme, bu alanların İstanbul’un orman, tarım ve su havzalarını içerdiğine dikkat çekmişti. Ayrıca, rezerv alan ilanının kentsel dönüşüm amacını aşarak doğal alanları tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğu ifade edilmişti.

Rezerv alan ilanına bağlı olarak hazırlanan çevre düzeni planı da şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Planlama sürecinde kurum görüşlerinin eksik olduğu ve altyapı raporlarının yetersiz olduğu belirtilmişti.

Ancak bu karara rağmen Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselerek yolun geçeceği seviyeyi aşarak yaklaşık 90 metreye ulaştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün son durumu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul için 'çılgın proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul’daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar tekrar hız kazandı. Köprünün yolu geçecek seviyenin üzerine çıktı. Yaklaşık 90 metre üzerinde çıkan köprünün her iki ayağında hummalı çalışma havadan çekilen görüntüleri yansıdı.

Köprünün her iki yakadaki onlarca vinç aynı anda çalışıyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

İHA