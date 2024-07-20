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Mahkeme Martı TAG için kararını verdi

Mahkeme Martı TAG için kararını verdi
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Çağlayan Adliyesi’nde dün görülen Martı TAG’la ilgili haksız rekabet davasında mahkeme hizmetin kısmen durdurulmasına hükmetti.

Martı TAG ile ilgili Çağlayan Adliyesi’nde dün 6'ncı duruşma görüldü. Martı TAG’a haksız rekabet davası açılmıştı.

İstanbul 14’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti davanın kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi.

Mahkeme milyonları üzecek haberi verdi. Mahkeme heyeti "Martı TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına hükmetti.

MARTI KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTI

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem dava sonrası açıklamalarda bulundu.

Öktem, “Hakim oldu bitti bir karar verdi. Geçen sefer verdiği durdurma kararını da üst mahkeme bozmuştu. Bunu da bozacaktır. Taksi lobisi bizi adliye adliye gezdirip, bezdirmeye çalışıyor. Biz bezmeyiz. Mücadeleye aynen devam edeceğiz. 170 bin tencere kaynıyor. Üst mahkemede kazanacağımıza eminiz.” dedi.

PAYLAŞIMLI YOLCULUK

Öte yandan Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacağını açıklamıştı.

Toplantı salonunda taksicilerin kendilerine saldırdığını da vurgulayan Öktem “Siz hepiniz biz tek" diyerek taksicilere meydana okumuştu.

Etiketler Martı TAG paylaşımlı yolculuk oğuz alper öktem mahkeme
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