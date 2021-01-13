Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracını iptal etti

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.

DAVADAN KARAR ÇIKTI

Özdağ'ın, İYİ Parti tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması bugün görüldü. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

16 KASIM'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İYİ Parti Disiplin Kurulu'nun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Özdağ'ın ihracı için "Özdağ iftira boyutundaki söylem nedeniyle ihraç edildi" demişti.

İYİ Parti İl başkanını "FETÖ'cülükle" suçladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu, Kazakistan'da bulunduğu dönemde "Fethullah Gülen yanlıları ile birlikte hareket etmekle" suçlamıştı.

Bu iddia nedeniyle, savcılara bu konuda ifade vermeye hazır olduğunu açıklayan Buğra Kavuncu hakkında savcılıkça soruşturma başlatılırken, parti örgütlerinin talebi üzerine de Ümit Özdağ, genel merkez ve Meclis grubundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti.

Son olarak İYİ Parti'yi CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yürütmekle eleştiren Özdağ, İYİ Parti'nin AK Parti ile de gizlice anayasa çalışması görüşmesi yaptığını da savunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu iddiaları yalanlamıştı.