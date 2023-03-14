Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 5.27'de kaydedilen sarsıntı, yerin 11.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-03-14
Saat:05:27:51 TSİ
Enlem:38.139 N
Boylam:38.571 E
Derinlik:11.51 km
Detay:https://t.co/wSCFHJVbAB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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