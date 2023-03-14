  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimiz daha sallandı! Bir deprem daha

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 5.27'de kaydedilen sarsıntı, yerin 11.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem malatya malatya'da deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
HÜDA PAR'dan ''kaç milletvekili beklentiniz var?'' sorusuna yanıt
HÜDA PAR Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu ?
Bir ittifakımız daha, bir Cumhurbaşkanı adayımız daha oldu!
Nişanlısı aylarca sakladı, genç kadın gerçeği acılar içinde öğrendi
Beklenen büyük İstanbul depremi için bir uyarı daha
Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
400 bin TL'nin altında 3 model kaldı: İşte en ucuz otomobil fiyatları...
TOGG'un fiyatı sızdı! Sürpriz rakam!
Pucca'nın Emre Belözoğlu'na verdiği ''şeref'' yanıtı olay oldu
Celal Şengör anlattı: Hayvanlar depremi önceden hisseder mi?